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Швеция усиливает помощь Украине, превращаясь в форпост НАТО против России на Балтике

Швеция усиливает помощь Украине, превращаясь в форпост НАТО против России на Балтике

Стокгольм никогда не был дружественен Москве. Например, чтобы не углубляться в исторические дебри, стоит напомнить, что в 1939 году Швеция открыто поддержала Хельсинки в советско-финляндской войне, несмотря на нейтральный статус.

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