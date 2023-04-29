Археологи обнаружили следы неизвестного ранее вида человека. Он жил 150 тысяч лет назад и у него были квадратные глазницы

Наше понимание эволюции человека может быть неправильным. В Китае археологи нашли доказательства существования ранее неизвестного вида человека - Homo Longi или «Человек-Дракон», который жил 150 тысяч лет назад, и у него были квадратные глазницы.
Наше понимание эволюции человека может быть неправильным. В Китае археологи нашли доказательства существования ранее неизвестного вида человека - Homo Longi или «Человек-Дракон», который жил 150 тысяч лет назад, и у него были квадратные глазницы.
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