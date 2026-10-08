"Моя машина в хлам": владелец Mazda - о последствиях ДТП с Land Cruiser в Москве

ИЗВЕСТИЯ Водитель Mazda, получившей повреждения при аварии на востоке Москвы, 8 октября рассказал РЕН ТВ о серьезных последствиях столкновения, в котором Land Cruiser врезался сразу в четыре припаркованные машины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Чешский министр и...
- Чешский министр и...
- Чешский министр и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым