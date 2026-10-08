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"Моя машина в хлам": владелец Mazda - о последствиях ДТП с Land Cruiser в Москве

"Моя машина в хлам": владелец Mazda - о последствиях ДТП с Land Cruiser в Москве

ИЗВЕСТИЯ Водитель Mazda, получившей повреждения при аварии на востоке Москвы, 8 октября рассказал РЕН ТВ о серьезных последствиях столкновения, в котором Land Cruiser врезался сразу в четыре припаркованные машины.

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