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На торги в Москве выставят полотна Левитана и Кандинского

На торги в Москве выставят полотна Левитана и Кандинского

В Москве 18 октября пройдут торги, более 130 из 320 лотов — пейзажи русских художников XIX–XX веков. Об этом сообщили на сайте Московского аукционного дома.

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