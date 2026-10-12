На торги в Москве выставят полотна Левитана и Кандинского

В Москве 18 октября пройдут торги, более 130 из 320 лотов — пейзажи русских художников XIX–XX веков. Об этом сообщили на сайте Московского аукционного дома.
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