Русский язык в Бразилии: количество изучающих его увеличилось в 26 раз

Вера Герс Димитров отметила значительный рост интереса к русскому языку в Бразилии. Благодаря программам культурных центров и университетов в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу число изучающих его увеличилось в 26 раз за два года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии