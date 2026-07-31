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Царьград

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Русский язык в Бразилии: количество изучающих его увеличилось в 26 раз

Русский язык в Бразилии: количество изучающих его увеличилось в 26 раз

Вера Герс Димитров отметила значительный рост интереса к русскому языку в Бразилии. Благодаря программам культурных центров и университетов в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу число изучающих его увеличилось в 26 раз за два года.

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