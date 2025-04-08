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Ученые в США возродили вымерших «лютоволков» из «Игры престолов»

Ученые в США возродили вымерших «лютоволков» из «Игры престолов»

Биотехнологи из США заявили о создании первых за тысячелетия особей так называемых «ужасных волков» (dire wolves) — вымершего вида, ставшего широко известным благодаря сериалу «Игра престолов», где он фигурировал под именем «лютоволк».

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