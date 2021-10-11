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Екатеринбург накрыло смогом

Екатеринбург накрыло смогом

В Екатеринбурге и его пригороде наблюдается сильный смог. Местные жители жалуются на запах гари. ТАСС уточняет, что накануне появилась информация о тлении торфяника в одном из микрорайонов на окраине города.

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