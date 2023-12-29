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Небензя: Украине стоит ждать самых плохих новостей в ближайшее время

Небензя: Украине стоит ждать самых плохих новостей в ближайшее время

Планы киевских властей провалились, поэтому Украину в ближайшее время ждут «самые плохие новости». Такое заявление на заседании Совбеза ООН сделал постпред России при организации Василий Небензя, его слова привело РИА «Новости».

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