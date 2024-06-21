Журналист Херш написал о тайных переговорах России и США по Украине

Журналист Сеймур Херш проинформировал о том, что западные государства и Российская Федерация ведут засекреченный переговорный процесс по поводу возможных уступок, а Соединённые Штаты Америки не верят в то, что киевский режим сумеет добиться побед на линии боевого соприкосновения.