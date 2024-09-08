Освобождение ВС РФ города Новогродовки в Покровском районе Донецкой Народной Республики позволило полностью блокировать логистику Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).
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