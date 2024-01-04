Санкции ЕС против АЛРОСА спровоцировали падение акций компании Татьяна АрестоваНа российском финансовом рынке произошли изменения в стоимости акций АЛРОСА после включения ее в новый антироссийский санкционный список Евросоюза.
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