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Санкции ЕС против АЛРОСА спровоцировали падение акций компании

Санкции ЕС против АЛРОСА спровоцировали падение акций компании

Санкции ЕС против АЛРОСА спровоцировали падение акций компании Татьяна АрестоваНа российском финансовом рынке произошли изменения в стоимости акций АЛРОСА после включения ее в новый антироссийский санкционный список Евросоюза.

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