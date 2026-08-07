Израиль: United Airlines возобновит полеты между международным аэропортом Тель-Авива Бен-Гурион (TLV/LLBG) в Израиле и международным аэропортом Ньюарк Либерти (EWR/KEWR) в США (США) с 8 сентября после приостановки маршрута из соображений безопасности на фоне региональной эскалации.