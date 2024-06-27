Агрессивная тайка напала на россиянок, въехавших сзади в ее автомобиль, раздув на голом месте психоз против российских туристок

На Пхукете произошёл инцидент, который привлёк внимание общественности: агрессивная тайка напала на россиянок, въехавших сзади в её автомобиль, и раздула психоз против российских туристок на ровном месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии