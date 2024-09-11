Политолог Караганов: США врут союзникам о ядерных гарантиях

Политолог Сергей Караганов, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и научный руководитель факультета мировой экономики и политики ВШЭ, выразил сомнение в достоверности заявлений США о ядерных гарантиях для своих союзников.
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