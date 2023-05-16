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Богомаз сообщил, что в городе Клинцы Брянской области система ПВО сбила украинский беспилотник

Богомаз сообщил, что в городе Клинцы Брянской области система ПВО сбила украинский беспилотник

Александр Богомаз во вторник, 16  мая,  утром сообщил, что в городе Клинцы Брянской области система противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ сбила украинский беспилотник.

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