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Китай

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Китай призвал США оптимизировать свои механизмы регулирования трансграничной электронной коммерции

Пекин, 6 февраля /Синьхуа/ -- Введение США дополнительных пошлин на китайские товары и изменение правила "de minimis" приведет к росту расходов американских потребителей и ухудшит их опыт шопинга, заявила в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь.

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