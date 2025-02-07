Китай призвал США оптимизировать свои механизмы регулирования трансграничной электронной коммерции

Пекин, 6 февраля /Синьхуа/ -- Введение США дополнительных пошлин на китайские товары и изменение правила "de minimis" приведет к росту расходов американских потребителей и ухудшит их опыт шопинга, заявила в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь.