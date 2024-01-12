Сегодня в Астраханской области отключения электричества коснутся двух городов и семи сел

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии - в 18:00. В пятницу, 12 января, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 52 улицы, переулка и проезда во всех районах (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00, с 10:00 до 13:00); Ахтубинский район – г.