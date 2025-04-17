ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 748 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    А если бы был  НАШ РАНЕНЫЙ ВОИН  то  ВСЮ БРИГАДУ ПОЕЗДА УВОЛИЛИ ..????? ТВАРИ , СИДЯТ  в  ТЫЛУ , ЖИРУЮТ  и  ВИДАТЬ ИХ...РЖД накажут начал...
  • nyha
    да уж!!! тварь несусветная...такие вот ...валяются в гейевропейском саду...Володин призвал о...
  • Наталья Климова
    Зато пьяных националоа не высаживают,полно в поездках.Как с глаз старших долой,набираются в момент! Вообще то сейчас ...РЖД накажут начал...

Силы ПВО перехватили 71 беспилотник ВСУ над регионами России за ночь

Силы ПВО перехватили 71 беспилотник ВСУ над регионами России за ночь

Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над регионами России за ночьPr Scr vk.com/milВ течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 71 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх