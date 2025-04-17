Силы ПВО перехватили 71 беспилотник ВСУ над регионами России за ночь

Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над регионами России за ночьPr Scr vk.com/milВ течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 71 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.
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