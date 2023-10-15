Бывший советник Буша Уитон: провал контрнаступления ударит по рейтингу Байдена

Экс-советник при президентах США Буше-младшем и Трампе Кристиан Уитон в статье для журнала National Interest заявил, что внешняя политика главы Белого дома Джо Байдена оказалась провалом, которая привела только к недовольству его избирателей.
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