"Коммерсантъ": переговоры по Украине должны пройти 18 февраля в Эр-Рияде

Ранее власти Саудовской Аравии выразили готовность принять саммит лидеров США, России и Украины Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти 18 февраля в Саудовской Аравии.
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