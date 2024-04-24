Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru Законопроект Соединенных Штатов о дополнительной военной помощи является лишь психотропным веществом для президента Украины Владимира Зеленского, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля.
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