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Обязательство как материал и обязательство как основание: контроль экономической концентрации в Испании и России

Двадцатого июля 2026 года испанский регулятор разрешил Atresmedia приобрести Clear Channel España. Разрешение обусловлено обязательствами, среди которых запрет совместно продавать наружную рекламу вместе с прочими рекламными продуктами группы.

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