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Военное обозрение

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Американский дрон Mojave с Minigun DAP-6 с общей скорострельностью 6000 выстрелов в минуту поразил наземные цели в ходе испытаний

Американский дрон Mojave с Minigun DAP-6 с общей скорострельностью 6000 выстрелов в минуту поразил наземные цели в ходе испытаний

Впервые скорострельные установки Dillon Aero DAP-6 использовались в боевой стрельбе с дрона класса Mojave.

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