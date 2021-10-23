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Усвяцов предсказал ответ ВМФ России на возможную переброску сил НАТО в Черноморский регион

Усвяцов предсказал ответ ВМФ России на возможную переброску сил НАТО в Черноморский регион

НАТО увеличила присутствие в Черном море по разным направлениям: и в море, и в воздухе, и на суше, сказал Столтенберг.

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Алекс М
Самый эффективный способ убрать все эти существующие и предполагаемые базы америкосов - это разрыв, полный, всех связей с Украиной, Грузией и подобными: дипломатических, главное экономических связей, через месяц свои взгляды изменят и приползут на коленях с просьбой о помощи. И хватит пиз..ть о наших братьях, друзьях!

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