Экс-премьер Беннет: Израилю нужно ударить по ядерным объектам и руководству Ирана

Израилю на фоне эскалации на Ближнем Востоке необходимо нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, передает американская газета The Wall Street Journal.
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