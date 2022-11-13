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Левандовски о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Знал, что не возьмем все трофеи в мой первый сезон. Нужно учиться побеждать – без разницы, как»

Роберт Левандовски высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов. – Каковы причины вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов? – Я знал, что мы не возьмем все трофеи в мой первый же сезон в «Барселоне».

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