Как я готовлю теплицу к зиме: рабочий раствор вместо йода и медного купороса

Осенняя обработка закрытого грунта — тема, вокруг которой сломано немало копий. Кто-то убеждён, что достаточно просто убрать растительные остатки и перекопать землю, кто-то каждый год закупает серные шашки, а кто-то по старинке проливает грядки медным купоросом.