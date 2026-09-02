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Я строю

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Как я готовлю теплицу к зиме: рабочий раствор вместо йода и медного купороса

Как я готовлю теплицу к зиме: рабочий раствор вместо йода и медного купороса

Осенняя обработка закрытого грунта — тема, вокруг которой сломано немало копий. Кто-то убеждён, что достаточно просто убрать растительные остатки и перекопать землю, кто-то каждый год закупает серные шашки, а кто-то по старинке проливает грядки медным купоросом.

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