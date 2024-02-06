Для победного наступления Украины «чудо-оружия» больше не осталось

Полный провал контрнаступления Украины в 2023 году, которое Киев называл «двоечкой», способной выбить Россию из войны, вынудил сторонников максималистских целей войны на Украине пересмотреть свои сроки достижения победы.
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