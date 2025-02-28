Трамп высказался о доверии Путину и "приятных" для Украины переговорах

Президент США рассказал премьеру Великобритании Стармеру о предстоящих переговорах, соглашении по редкоземельным металлам и этапах прекращения украинского конфликта 27 февраля президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне.
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