Работать не хотела совершенно: Лион Измайлов рассказал, какую роль Петросян сыграл в карьере Елены Степаненко

Евгений Петросян заставил вернуться на сцену не желавшую работать Елену Степаненко Лион Измайлов, который знаком как с Евгением Петросяном, так и его экс-супругой Еленой Степаненко, рассказал, какую роль юморист сыграл в карьере артистки.
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