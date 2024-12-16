Работать не хотела совершенно: Лион Измайлов рассказал, какую роль Петросян сыграл в карьере Елены Степаненко

Евгений Петросян заставил вернуться на сцену не желавшую работать Елену Степаненко Лион Измайлов, который знаком как с Евгением Петросяном, так и его экс-супругой Еленой Степаненко, рассказал, какую роль юморист сыграл в карьере артистки.