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«ПСЖ» — «Монако» — 1:2. Видеообзор матча Лиги 1 с участием Сафонова и Головина

«ПСЖ» — «Монако» — 1:2. Видеообзор матча Лиги 1 с участием Сафонова и Головина

В матче 3-го тура Лиги 1 сезона-2026/27 «Монако» в гостях одержал волевую победу над «ПСЖ» (2:1).В матче 3-го тура Лиги 1 сезона-2026/27 «Монако» в гостях одержал волевую победу над «ПСЖ» (2:1).

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