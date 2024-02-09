Кишинев в 1993 году

Сегодня у нас есть четкая картина самого большого города в Молдове: новые и старые кварталы, улицы в хорошем и не очень состоянии, большие скопления в часы пик, пробки и тишина на Пасху (когда большинство людей уезжают в села).
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