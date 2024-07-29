В Татарстане могут повыситься цены мед

В Татарстане в этом году, по информации пчеловодов, цены на разные виды меда могут повыситься. Об этом сообщил «Татар-информу» заведующий сектором пчеловодства и аквакультуры Минсельхозпрода РТ Динард Гатауллин.
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