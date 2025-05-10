Путин указал на успешное развитие отношений РФ и Вьетнама по всем направлениям

Отношения России и Вьетнама развиваются успешно по всем направлениям. Об этом 10 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генеральным секретарем ЦК коммунистической партии республики То Ламом.
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