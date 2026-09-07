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В Ставрополе летучая мышь укусила женщину в квартире на 15-м этаже

В Ставрополе летучая мышь укусила женщину в квартире на 15-м этаже

В Ставрополе летучая мышь залетела через окно в квартиру 39-летней местной жительницы и укусила её. Об инциденте сообщает Telegram-канал Shot.

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