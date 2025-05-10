Мяукать запрещено Женевской конвенцией

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Эй, чё началось-то? Вселенная, мы так не договаривались! Я собак люблю, а кошки – это кошки… Примерно такие мысли пронеслись в моей голове, когда тёплым сентябрьским вечером позвонила соседка и заявила: «Там во дворе дети таскают коробку с окровавленным котёнком.