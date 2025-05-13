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МВД: логины и пароли от онлайн-банков нельзя сообщать посторонним в интернете

МВД: логины и пароли от онлайн-банков нельзя сообщать посторонним в интернете

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России напомнили, что в интернете действует простое правило: чем меньше вы рассказываете о себе, тем сложнее вас обмануть.

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