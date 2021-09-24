Осталось 7 дней: ПФР уточнил, как получить выплату в 1211 рублей

ПФР напомнил российским гражданам о новых денежных выплатах. Чтобы их оформить, необходимо подать соответствуюшее заявление в фонд.
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