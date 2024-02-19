Солдат НАТО уличили в участии в боях на стороне ВСУ под видом наёмников

Генштаб России обвинил НАТО во вмешательстве в ход СВО.Начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил о наличии в составе ВСУ военспецов НАТО, воюющих за Украину под видом наёмников.
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