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Солдат НАТО уличили в участии в боях на стороне ВСУ под видом наёмников

Солдат НАТО уличили в участии в боях на стороне ВСУ под видом наёмников

Генштаб России обвинил НАТО во вмешательстве в ход СВО.Начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил о наличии в составе ВСУ военспецов НАТО, воюющих за Украину под видом наёмников.

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Комментарии
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Надежда Донцова
Этим чмошникам нато все не сидится дома. Все лезут и лезут к нам всех уничтожить нужно сволочей.
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15 час.

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