Генпрокуратура РФ сегодня внесла предписало Духовному управлению мусульман (ДУМ) отменить фетву, допускающую религиозное многоженство, поскольку это противоречит российскому законодательству.
Судя по различным признакам брожения и охватившей страну «движухе», Система и дальше будет подвергаться тестированию на устойчивость и способность к адекватным ответам не только на внешние, но и на внутренние вызовы и перегибы снизу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Леухина
Все эти муфтии стажировались в арабских странах и теперь промывают радикальным исламом мозги нашим мусульманам. Никонда наши мусульмане не носили никабы, хиджабы, вахабитские бороды. Только обычные платки были у женщин на головах , завязанные , например у татар, двумя ближними концами . С развалом СССР и отправкой деток богатеньких мусульман на учебу в Восточные страны и началось насаждение радикального ислама с возникновения медресе. Вот этот вброс о многоженстве-призыв к действию для всех мусульман и запрет прокуратуры им не препятствие. Сейчас и начнется создание нелегальных гаремов из-за одобрения муфтията и начнут жить по шариату. Наши мусульмане , уже видя безнаказанность мигрантов из Средней Азии и Кавказа, стали вести себя безобразно. И если наши чиновники не будут вникать во всё это , то следующим шагом будет объявление войны с неверными по щелчку кураторов! Этого ждут ? Кто позволил мигрантам беспрепятственно вооружаться, оформляя лицензии и покупая оружие? Для чего ? Срочно запретить! Восток-дело тонкое и надо знать суть, прожив там.
Ответить
4 час.
Обухова Людмила
Согласна с Вами. Только одно уточнение, не стажировались, а учились. Это более длительный период, да ещё и мозги не окрепшие... Интересно, а сейчас в России появились высшие учебные религиозные заведения для подготовки имамов, хазратов?
Ответить
3 час.
Александр Макеев
Всё это от того,что в России нет государственной идеологии! А основы этой идеологии уже сформулированы в книге: Макеев А. К. К гармонии бытия с собой и вселенной. - Литрес. Самиздат. - 03 декабря 2024 -362 с. [Электронный ресурс] Доступна в интернете.
Ответить
17 мин.
Свежие комментарии