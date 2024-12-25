Судя по различным признакам брожения и охватившей страну «движухе», Система и дальше будет подвергаться тестированию на устойчивость и способность к адекватным ответам не только на внешние, но и на внутренние вызовы и перегибы снизу

Татьяна Леухина

Все эти муфтии стажировались в арабских странах и теперь промывают радикальным исламом мозги нашим мусульманам. Никонда наши мусульмане не носили никабы, хиджабы, вахабитские бороды. Только обычные платки были у женщин на головах , завязанные , например у татар, двумя ближними концами . С развалом СССР и отправкой деток богатеньких мусульман на учебу в Восточные страны и началось насаждение радикального ислама с возникновения медресе. Вот этот вброс о многоженстве-призыв к действию для всех мусульман и запрет прокуратуры им не препятствие. Сейчас и начнется создание нелегальных гаремов из-за одобрения муфтията и начнут жить по шариату. Наши мусульмане , уже видя безнаказанность мигрантов из Средней Азии и Кавказа, стали вести себя безобразно. И если наши чиновники не будут вникать во всё это , то следующим шагом будет объявление войны с неверными по щелчку кураторов! Этого ждут ? Кто позволил мигрантам беспрепятственно вооружаться, оформляя лицензии и покупая оружие? Для чего ? Срочно запретить! Восток-дело тонкое и надо знать суть, прожив там.