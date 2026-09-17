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Русская весна

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Жёсткие кадры: решительная ликвидация украинского боевика под Добропольем (ВИДЕО 18+)

Жёсткие кадры: решительная ликвидация украинского боевика под Добропольем (ВИДЕО 18+)

Решительную ликвидацию украинского боевика под Добропольем показал канал «Работайте, братья!». Чётким сбросом с FPV-дрона «Центра» «всушника» буквально обезглавило прямо на его позиции.

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