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«Единая Россия» набрала 57,04% по итогам подсчета 25% голосов на выборах

«Единая Россия» набрала 57,04% по итогам подсчета 25% голосов на выборах

Центральная избирательная комиссия обработала четверть всех протоколов на выборах в Госдуму. Лидирует «Единая Россия», рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

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