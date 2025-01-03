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Военный инструктор в Сирии Блохин: МИ-6 всегда выступают в роли провокаторов

Военный инструктор в Сирии Блохин: МИ-6 всегда выступают в роли провокаторов

Военкор и военный инструктор Олег Блохин, долгое время работавший в Сирии, в интервью газете «Аргументы недели» заявил относительно нашей политики в отношении этой страны, что сейчас точно не стоит делать резких движений, а просто понаблюдать за процессами ближайший год, и только тогда принимать решения.

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Комментарии
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Grandad
Не МИ-6, а MI-6.
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