Юрий Кот Громкое дело убийства мотоциклиста Кирилла Ковалёва на парковке у дома подняло мощную волну в обществе.
Убийцы мотоциклиста Ковалёва веселятся в суде
Комментарии
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Tania Еременко
Но сначала... на нары!
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7 час.
Леопольд Счастливый
и с властью и с правоохранительной системой в россии сейчас такой бардак........долго придется разгребать, если вообще еще хуже не станет!
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4 час.
Горыныч
Их пиздить надо, пока не усерутся, потом за то, что усрались. И так каждый день, утро, вечер и ночь. Ночью можно три раза.
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25 мин.
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