Убийцы мотоциклиста Ковалёва веселятся в суде

и с властью и с правоохранительной системой в россии сейчас такой бардак........долго придется разгребать, если вообще еще хуже не станет!

Горыныч

Их пиздить надо, пока не усерутся, потом за то, что усрались. И так каждый день, утро, вечер и ночь. Ночью можно три раза.