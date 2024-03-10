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Главред Marianne: Европа стремительно движется навстречу войне с Россией

Главред Marianne: Европа стремительно движется навстречу войне с Россией

Европейские страны сегодня в своём стремлении к войне превзошли лидеров континента накануне Первой мировой войны, предупреждает главный редактор французского журнала Marianne Наташа Полони.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Ключевая  фраза тут: &quot;США, похоже, отказались от роли главных горлопанов&quot; - Именно так! Россия уже отсекла США от решения Европейского вопроса. И значит России противостоит только Европа, а  об этом даже говорить смешно- моська против слона. &quot;По сути, они приучают общественное мнение к мысли об одновременно неизбежности и приемлемости войны&quot; - не приучают, а вводят в ужас.  Который неизбежно  приведет к теркам в ЕС и на уровне элит и на уровне простого народа. Польша уже заявила, что она выходит из игры и предпочитает мир с Россией.  Пока что категорическим отказом Дуды и выступлениями отдельных депутатов. Пугалки  Европы Францией под науськиванием Великобритании приводят европейцев к пониманию, что их сейчас обрекают на смерть. Итог- развал ЕС, чего только и ждет Великобритания, чтобы начать хозяйничать в свой валютной зоне из западных стран.
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1 час.
Natalija Osminina
&quot;Ведь сегодня мы как раз накануне 1914-го года, а не 1939-го, как пытаются заверить нас пропагандисты&quot;.- Нет. Мы накануне передела Европы путем  новой Ялты. Мы в конце 1943 года - в Тегеране.
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54 мин.

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