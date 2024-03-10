Европейские страны сегодня в своём стремлении к войне превзошли лидеров континента накануне Первой мировой войны, предупреждает главный редактор французского журнала Marianne Наташа Полони.
Главред Marianne: Европа стремительно движется навстречу войне с Россией
Комментарии
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Natalija Osminina
Ключевая фраза тут: "США, похоже, отказались от роли главных горлопанов" - Именно так! Россия уже отсекла США от решения Европейского вопроса. И значит России противостоит только Европа, а об этом даже говорить смешно- моська против слона. "По сути, они приучают общественное мнение к мысли об одновременно неизбежности и приемлемости войны" - не приучают, а вводят в ужас. Который неизбежно приведет к теркам в ЕС и на уровне элит и на уровне простого народа. Польша уже заявила, что она выходит из игры и предпочитает мир с Россией. Пока что категорическим отказом Дуды и выступлениями отдельных депутатов. Пугалки Европы Францией под науськиванием Великобритании приводят европейцев к пониманию, что их сейчас обрекают на смерть. Итог- развал ЕС, чего только и ждет Великобритания, чтобы начать хозяйничать в свой валютной зоне из западных стран.
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1 час.
Natalija Osminina
"Ведь сегодня мы как раз накануне 1914-го года, а не 1939-го, как пытаются заверить нас пропагандисты".- Нет. Мы накануне передела Европы путем новой Ялты. Мы в конце 1943 года - в Тегеране.
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54 мин.
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