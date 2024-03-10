Главред Marianne: Европа стремительно движется навстречу войне с Россией

Natalija Osminina

Ключевая фраза тут: "США, похоже, отказались от роли главных горлопанов" - Именно так! Россия уже отсекла США от решения Европейского вопроса. И значит России противостоит только Европа, а об этом даже говорить смешно- моська против слона. "По сути, они приучают общественное мнение к мысли об одновременно неизбежности и приемлемости войны" - не приучают, а вводят в ужас. Который неизбежно приведет к теркам в ЕС и на уровне элит и на уровне простого народа. Польша уже заявила, что она выходит из игры и предпочитает мир с Россией. Пока что категорическим отказом Дуды и выступлениями отдельных депутатов. Пугалки Европы Францией под науськиванием Великобритании приводят европейцев к пониманию, что их сейчас обрекают на смерть. Итог- развал ЕС, чего только и ждет Великобритания, чтобы начать хозяйничать в свой валютной зоне из западных стран.