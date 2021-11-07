Базу парусного спорта хотят построить в районе Казачьей бухты Севастополя

Там будут заниматься воспитанники парусного отделения спортивной школы олимпийского резерва № 1В районе бухты Казачьей планируется строительство базы парусного спорта для воспитанников парусного отделения спортивной школы олимпийского резерва № 1.
Там будут заниматься воспитанники парусного отделения спортивной школы олимпийского резерва № 1В районе бухты Казачьей планируется строительство базы парусного спорта для воспитанников парусного отделения спортивной школы олимпийского резерва № 1.
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