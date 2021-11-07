Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Бакулин
    Хохлы(не украинцы) не могут понять, что все кто участвовал в свержении Януковича при подстрекании Запада и являются п...Украина обвиняет ...
  • laska lastocka
    безграмотность зашкаливаетЭнергосети Севаст...
  • Сергей Ветер
    Да оштрафуйте вы пидоров родителей и все будет Ок.Маленькие дети, и...

Базу парусного спорта хотят построить в районе Казачьей бухты Севастополя

Базу парусного спорта хотят построить в районе Казачьей бухты Севастополя

Там будут заниматься воспитанники парусного отделения спортивной школы олимпийского резерва № 1В районе бухты Казачьей планируется строительство базы парусного спорта для воспитанников парусного отделения спортивной школы олимпийского резерва № 1.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх