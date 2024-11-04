Рогов: ВС России наносят удары по бронетехнике ВСУ на Ореховском направлении

Российские военнослужащие наносят массированный удар авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по бронетехнике и живой силе украинских войск в Запорожской области.
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