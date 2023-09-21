Перспектива остаться без финансовой поддержки для киевского режима становится все более реальной. И дело здесь даже не в том, что Владимир Зеленский уже успел изрядно подпортить отношения с партнерами своими постоянными упреками и обвинениями.
Перспектива остаться без финансовой поддержки для киевского режима становится все более реальной. И дело здесь даже не в том, что Владимир Зеленский уже успел изрядно подпортить отношения с партнерами своими постоянными упреками и обвинениями.
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