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Американский сенатор пообещал выступать против любых попыток сделать правительство США заложником финансирования Украины

Американский сенатор пообещал выступать против любых попыток сделать правительство США заложником финансирования Украины

Перспектива остаться без финансовой поддержки для киевского режима становится все более реальной. И дело здесь даже не в том, что Владимир Зеленский уже успел изрядно подпортить отношения с партнерами своими постоянными упреками и обвинениями.

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