Зеленский поторопил Запад с поставкой нового оружия

Украинский лидер потребовал от партнёров ускориться после ударов по портам Украины.Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров быстрее выполнять договоренности по военной помощи и усилению противовоздушной обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии