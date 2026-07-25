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Царьград

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Зеленский поторопил Запад с поставкой нового оружия

Зеленский поторопил Запад с поставкой нового оружия

Украинский лидер потребовал от партнёров ускориться после ударов по портам Украины.Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров быстрее выполнять договоренности по военной помощи и усилению противовоздушной обороны.

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