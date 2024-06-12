Святая женщина! Бабуля из Хабаровска сбежала на фронт: раненые любят ее борщи

Любовь Степановна ушла добровольцем на фронт. Раньше она вела широкую общественную и волонтерскую работу у ебя в Хабаровске: плела сети, собирала продукты для военнослужащих СВО… Но стала задумываться: а что еще можно сделать для солдат.