Святая женщина! Бабуля из Хабаровска сбежала на фронт: раненые любят ее борщи

Любовь Степановна ушла добровольцем на фронт. Раньше она вела широкую общественную и волонтерскую работу у ебя в Хабаровске: плела сети, собирала продукты для военнослужащих СВО… Но стала задумываться: а что еще можно сделать для солдат.
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